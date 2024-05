The Hives Reviven un Clásico: Su Explosiva Versión de «Hooked On A Feeling»

The Hives han inyectado su característica energía en el clásico de Blue Swede, Hooked On A Feeling. La banda, conocida por su estilo desenfrenado y su presencia escénica, ha lanzado esta versión como parte de su colaboración con Spotify Singles. La elección no es casual: Hooked On A Feeling es un hito en la historia de la música sueca, siendo el primer sencillo de un artista de este país en alcanzar el número uno en las listas de Billboard en Estados Unidos.

El vocalista Pelle Almqvist expresó que, frente a la perfección del original, optaron por “arruinarlo” de una manera emocionante. Esta declaración encapsula la filosofía de The Hives: la búsqueda de una experiencia musical cruda y auténtica, más allá de la pulcritud técnica.

El último álbum de la banda, The Death of Randy Fitzsimmons, ha sido recibido con entusiasmo por la crítica. El disco, que marca su regreso tras una década, es una celebración del rock en su forma más pura y desenfadada.