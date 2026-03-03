Turnstile reinventan “I Wanna Be Adored” con una versión etérea que celebra el legado de Mani

La banda de Baltimore Turnstile ha vuelto a demostrar que su instinto para reinterpretar clásicos no tiene límites. Esta vez lo han hecho con una lectura soñadora y cargada de energía de “I Wanna Be Adored”, el himno de The Stone Roses, grabada para la serie Like A Version de Triple J. La elección no es casual: el reciente fallecimiento de Mani ha llevado al grupo a rendir homenaje a uno de los bajistas más influyentes de la historia del rock alternativo, y lo hacen desde el respeto absoluto y una sensibilidad que sorprende incluso viniendo de ellos.

El vocalista Brendan Yates confesó que siempre ha sentido una conexión especial con la canción, describiéndola como “muy poco convencional, simple y… simplemente hermosa”. Por su parte, la guitarrista Meg Mills destacó “uno de los bajos más icónicos de todos los tiempos”, subrayando la potencia de su aparente sencillez y la importancia de reivindicar la figura de Mani en un momento tan significativo.

La versión arranca con un teclado casi vaporoso que abre paso a una construcción instrumental que crece sin prisa, envolviendo el tema original en una atmósfera más luminosa y expansiva. Es un enfoque que respeta la esencia del clásico pero lo desplaza hacia un terreno más emocional, más propio de la etapa reciente de Turnstile, marcada por su capacidad para mezclar contundencia y delicadeza sin perder identidad. Durante la sesión también interpretaron “Sunshower”, extraída de su aclamado álbum Never Enough (2025), reafirmando el gran momento creativo que atraviesa la banda.

La aparición en Like A Version llega tras su paso por los BRIT Awards 2026, donde estuvieron nominados a Mejor Grupo Internacional y donde Tim Burgess dedicó unas palabras emocionadas a Mani, recordando su impacto generacional. Turnstile, que recientemente se llevaron dos premios Grammy por Never Enough y por la interpretación de “Birds”, continúan así una racha imparable que combina reconocimiento crítico, éxito de público y una ética artística que no deja de crecer.

Turnstile, una carrera que redefine el hardcore desde la emoción y la experimentación

Desde su formación en Baltimore en 2010, Turnstile han pasado de ser una promesa del hardcore a convertirse en una de las bandas más influyentes de la última década. Su discografía, que incluye trabajos como Nonstop Feeling (2015), Time & Space (2018) y el aclamado Glow On (2021), ha demostrado una evolución constante hacia un sonido más expansivo, melódico y abierto a la experimentación. Con Never Enough (2025), ganador del Grammy a Mejor Álbum de Rock, consolidaron definitivamente su estatus como referentes globales, capaces de llenar grandes recintos sin renunciar a la intensidad emocional que siempre les ha caracterizado. Su trayectoria es la prueba de que el hardcore puede ser luminoso, accesible y profundamente humano sin perder un ápice de fuerza.

