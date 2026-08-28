U2 han sumado su nombre a la larga lista de artistas que rinden homenaje a Shane MacGowan. La banda irlandesa ha publicado este viernes 28 de agosto su versión de “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah”, el single de 1988 de The Pogues, como nuevo adelanto de 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, el disco tributo que llegará el próximo 13 de noviembre a través de Rubyworks. La noticia llega apenas unas semanas después de que U2 publicaran “Street of Dreams”, primer avance de su nuevo álbum, y confirma que la banda no ha dejado de estar activa en un 2026 que además marca el cincuentenario de su formación en Dublín.

Un homenaje coral con causa solidaria

El proyecto, curado por Victoria Mary Clarke, viuda de MacGowan, y Siobhan MacGowan, hermana del artista, reúne a un elenco tan extenso como heterogéneo. Bruce Springsteen aporta su versión de “A Rainy Night in Soho”, Tom Waits firma “Summer in Siam” y Primal Scream se atreve con “A Pair of Brown Eyes”, mientras Hozier y Jessie Buckley unen fuerzas en “Fairytale of New York” y The Libertines reinterpretan “Sayonara”. También figuran Dropkick Murphys, Bob Geldof, Kingfishr, David Keenan, Johnny Depp junto a Imelda May, e incluso los propios The Pogues, que aportan un tema inédito, “Gabrielle”. Entre los nombres del disco está también Glen Hansard, quien grabó “Bottle of Smoke” antes de morir el pasado julio en un accidente de moto en Dublín. Al menos el 50% de los derechos de artista generados por el álbum se destinarán a la Dublin Simon Community, la organización que atiende a personas sin hogar en la capital irlandesa. El disco estará disponible en plataformas digitales y en varios formatos físicos, incluyendo 2CD y ediciones deluxe en 3LP y vinilo con un libro de 60 páginas de fotografías de archivo.

Tracklist completo de “20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan”

Amble – “The Snake With the Eyes of Garnet”

Bob Geldof – “St. John of Gods”

Bruce Springsteen – “A Rainy Night in Soho”

Camille O’Sullivan – “You’re the One”

Cronin – “London You’re a Lady”

Damien Dempsey – “Sally MacLennane”

David Gray – “The Old Main Drag”

David Keenan – “The Sick Bed of Cuchulainn”

Dropkick Murphys – “The Body of an American”

Garron Noone – “White City”

Glen Hansard – “Bottle of Smoke”

Hozier & Jessie Buckley – “Fairytale of New York”

Jimmy Artache – “USA”

Johnny Mac and The Faithful – “Fiesta”

Johnny Depp & Imelda May – “Haunted”

Kate Moss – “Lonesome Highway”

Kingfishr – “The Sunnyside of the Street”

Liam Ó Maonlaí – “The Broad Majestic Shannon”

Lisa Moorish & Another Day – “Rain Street”

Lisa O’Neill – “Dark Streets of London”

LYRA – “Streets of Sorrow / Birmingham Six”

Madra Salach – “Turkish Song of the Damned”

Moya Brennan – “Mother Mo Chroi”

Mundy – “Victoria”

Picture This – “Aisling”

Pinch of Snuff – “Donegal Express”

Primal Scream – “A Pair of Brown Eyes”

Steve Earle – “If I Should Fall From Grace With God”

The High Kings – “Streams of Whiskey”

The Jesus And Mary Chain – “I’ll Be Your Handbag”

The Libertines – “Sayonara”

The Murder Capital – “The Song With No Name”

The Pogues – “Gabrielle”

Tom Creagh – “Paddy Public Enemy No. 1”

Tom Waits – “Summer in Siam”

U2 – “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah”

U2, en su año más prolífico en casi una década

Tras nueve años sin publicar un álbum de estudio completo, U2 han encadenado en 2026 una actividad insólita: primero sorprendieron con los EP Days of Ash y Easter Lily, después estrenaron “Street of Dreams”, primer single de su decimosexto álbum, y hace apenas un mes se unieron a Martin Garrix en “Fireflies”, su primera colaboración electrónica con los cuatro miembros de la banda. La versión de The Pogues llega, por tanto, en uno de los tramos más prolíficos de su carrera reciente, el mismo año en que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. celebran el 50º aniversario de su formación en el instituto Mount Temple de Dublín.

El vínculo de U2 con la memoria de Shane MacGowan no es nuevo. Durante su residencia U2:UV Achtung Baby Live at Sphere en Las Vegas, la banda ya interpretó una versión acústica de “A Rainy Day in Soho” en homenaje al cantante, y este mismo verano Bono y The Edge reescribieron “Beautiful Day” para despedir a Glen Hansard en su funeral en Dublín. La nueva grabación de “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” confirma que, más allá de las diferencias entre el post-punk de U2 y el folk-punk de The Pogues, ambas bandas comparten ciudad y una misma manera de entender la música irlandesa como comunidad.

“Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah”, el himno con el que The Pogues conquistaron EE.UU.

Publicada como single en diciembre de 1988, “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” se convirtió en el primer tema de The Pogues en colarse en las listas estadounidenses, donde alcanzó el número 17 del Modern Rock Chart, pese a quedarse a las puertas del Top 40 británico. Escrita por Shane MacGowan y producida por Steve Lillywhite, la canción es una disculpa desbordante de energía punk hacia una chica a la que MacGowan reconoce haber tratado mal, resuelta con el estribillo que da título al tema. Sobre el proceso de versionarla, The Edge ha querido detenerse en la figura del propio MacGowan: «Shane MacGowan estaba lleno de contradicciones, y ahí es donde vivía su verdad», ha declarado el guitarrista en el comunicado de presentación del álbum.

Un legado que no deja de crecer

The Pogues, por su parte, siguen sumando homenajes casi dos años después de la muerte de MacGowan, ocurrida el 30 de noviembre de 2023 a los 65 años. El pasado febrero la banda perdió también a Andrew Ranken, su batería fundador, y en agosto de 2025 habían celebrado el 40º aniversario de Rum Sodomy & The Lash con una reedición ampliada. Cada nuevo homenaje, propio o ajeno, confirma que el legado de MacGowan sigue tan vivo como el día en que The Pogues lo despidieron.

▶ “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” — U2 | 28 de agosto de 2026 | Rubyworks

¿Crees que U2 ha sabido honrar el espíritu de The Pogues, o prefieres quedarte con la versión original de Shane MacGowan?