Versión: Alizzz – «berlin U5» (original de Zahara)

Alizzz ha sido invitado por Zahara para participar en REPUTA, su disco de versiones y remixes que verá la luz el próximo septiembre. berlin U5 es el tema elegido por el catalán para llevar a su terreno en una pista que, en esta nueva versión, nos vuelve a contagiar las ganas de bailar y festejar sin parar.

En palabras de Cristian: «Hace unos 10 años pasé año y pico en Berlín. Estaba metido de lleno en la electrónica, aprendiendo a producir, a pinchar y yendo mucho a clubs. Pivotaba bastante entre el Berghain y un pequeño (pero matón) after llamado Golden Gate en Alexander Platz, en todo el centro. En verano, en las raves, en algún parque alejado o debajo de un puente escondido. Una sensación de libertad absoluta y de estar presenciando y participando de algo relevante dentro de la cultura y el arte de aquellos días. Antes de que saliese el disco, Zeta me enseñó todo el material de Puta una noche de fiesta random y ella vio que me brillaron los ojos con esta canción y, además, se lo hice saber por eso la cogí con mucho cariño y ganas. Para mí, en Berlín empezó todo, así que me pareció bonito coincidir con Zeta en ese lugar en forma de canción».

Por su parte, Zahara explica cómo surgió la colaboración entre ambos: «Cuando descubrí la música de Alizzz, más allá de sus producciones, sentí que llegaba un disco nuevo a la escena para cambiarla, para pegarnos un meneo y dejarnos con la boca abierta. Los adelantos de Tiene que haber algo más se convirtieron en banda sonora de mis viajes y una noche de marzo de 2021, bailando como una loca en casa con unos amigos aquello de «ponte un tiro pa´mí» cometí la osadía de subir stories cantando su canción. Tuve suerte porque, no solo los vio y me contestó, sino que cuando le invité a casa dijo que sí. Fue una noche de música sin parar. Yo escuchaba sus canciones antes de que saliesen, él fue de los primeros en descubrir PUTA. Pero todo cambió al llegar a berlin U5«.

«Meses más tarde, cuando mi disco ya había salido, yo seguía con esa imagen de su sonrisa escuchando y pensé que tenía que hacer una llamada casi tan osada como aquella primera invitación. Fui directa y le pregunté si querría hacer su propia versión de la canción, si le apetecía remezclarla, regrabarla, lo que quisiera. Sabía que estaba ocupadísimo y que sería difícil conseguirlo, pero su respuesta fue que llevaba esperando esta llamada desde la primera vez que la escuchó. Así nace este berlin U5 (REPUTA) y también el disco que saldrá en septiembre porque, cuando Cristian nos envió su remix, nos dimos cuenta de que sería maravilloso invitar a otros artistas a hacer lo mismo y descubrir nuevos e insospechados lugares a los que podían llegar las canciones de PUTA«.

Sobre Zahara

María Zahara Gordillo Campos (Jaén, 1983) es parte de la misma generación de cantautoras españolas de indie folk a la que pertenecen Russian Red o Anni B Sweet. Tras casi una década de actividad en el circuito independiente, en 2009 lanzó La fabulosa historia de…, su álbum debut oficial para Universal que incluía "Merezco", escogido como tema oficial de la Vuelta Ciclista a España. A continuación Zahara fue desarrollando un sonido y diseño de producción cada vez más complejos para los sucesivos La pareja tóxica (2011), el proyecto multimedia Santa (2015), Astronauta (2018) y Alienígena (2019). Tras lanzar un aplaudido álbum como _juno junto a Martí Perarnau, en 2021 Zahara presentó Puta, considerado su mejor y más personal trabajo hasta la fecha.

Fuente: Apple Music

Discografía de Zahara

Día 913 (2005)

La fabulosa historia de la chica que perdió el avión (2009)

La pareja tóxica (2011)

Santa (2015)

Astronauta (2018)

Alienígena (2019)

PUTA (2021)

