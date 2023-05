Versión: Angel Olsen – «My Reverie» (original de Larry Clinton & His Orchestra y Patti Duggan)

La cantante estadounidense Angel Olsen ha lanzado una nueva versión de My Reverie, una canción de big band que fue popularizada por Larry Clinton & His Orchestra y Patti Duggan en los años 30. La versión de Olsen forma parte de la serie limitada de National Geographic A Small Light, así como de la banda sonora original de la misma.

Una canción sobre el amor y el deseo

My Reverie es una canción soñadora y romántica que habla sobre el amor y el deseo de hacerlo realidad. La canción se basa en un tema clásico del compositor francés Claude Debussy, al que se le añadieron letras en inglés en 1938. La canción ha sido interpretada por numerosos artistas a lo largo de la historia, como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o The Platters.

La versión de Angel Olsen es una hermosa y cautivadora interpretación que muestra su voz única y su estilo personal. La cantante le da un toque más íntimo y melancólico a la canción, acompañada por una delicada guitarra acústica y unos sutiles arreglos orquestales.

Una serie con una banda sonora de lujo

A Small Light es una serie limitada de National Geographic que narra la historia de Miep Gies, una mujer holandesa de origen austriaco que ayudó a esconder a Anne Frank y su familia en su ático de Ámsterdam durante la ocupación nazi. La serie está protagonizada por Bel Powley y cuenta con la música original del compositor Ariel Marx, que se lanzará el 19 de mayo.

Además, la serie cuenta con una banda sonora de lujo, en la que varios artistas actuales versionan clásicos del siglo XX. El productor musical ejecutivo de la banda sonora es Este Haim, miembro del grupo Haim, que también participa con su propia versión de Till We Meet Again de Doris Day.

Entre los artistas que colaboran en la banda sonora se encuentran Kamasi Washington, que versiona Cheryl de Charlie Parker; Weyes Blood, que interpreta I Only Have Eyes for You de The Flamingos; Moses Sumney, que canta I’m a Fool to Want You de Frank Sinatra; o Sharon Van Etten y Michael Imperioli, que hacen su propia versión de I Don’t Want to Set the World on Fire de The Ink Spots.

La banda sonora completa se lanzará el 23 de mayo, coincidiendo con el final de la serie.