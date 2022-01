Versión: Angel Olsen – «Something on Your Mind» (original de Karen Dalton)

Angel Olsen ha compartido una versión del Something on Your Mind de Karen Dalton como parte de una reedición por el 50º aniversario del álbum de la cantante de folk In My Own Time, que fue publicado originalmente en 1971.

Sobre la versión

Título: Something on Your Mind

Sobre la canción original: El tema, como comentábamos antes, forma parte de In My Own Time, que cumple 50 años y fue el segundo y último álbum de estudio de Karen Dalton, lanzado por Paramount Records en 1971. El álbum fue producido por Harvey Brooks y fue el último trabajo de Dalton que se lanzó antes de su muerte en 1993. In My Own Time fue reeditado por Light in the Attic en 2006.

Sobre la versión: Ha sido publicada hoy, 13 de enero de 20222, a través del sello Light in the Attic. y además de la versión, el sencillo de 7″ presenta el original de Dalton en la cara B.

Angel Olsen – Something on Your Mind (versión de Karen Dalton)

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Angel Olsen

Con tan sólo una guitarra acústica y su voz hipnotizante, Angel Olsen tiene la dulzura de una cantante de folk tradicional al estilo de Joan Baez. Sin embargo, cuando prende su pedal de distorsión y toca con una banda completa, sus canciones se ven poseídas por el espíritu punk de Patti Smith. Después de darse a conocer como colaboradora de Bonnie "Prince" Billy, Angel Olsen le demostró al mundo su capacidad para escribir sus propios temas al lanzar su álbum debut en 2012, Half Way Home. Desde entonces, ha sumado cuatro álbumes más en su discografía: Burn Your Fire for No Witness (2014), My Woman (2016), All Mirrors (2019) y Whole New Mess (2020).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos