Versión: Animal Collective – «Dreams» (original de Fleetwood Mac)

Animal Collective nos sorprende con una joya oculta de su pasado: una versión de la mítica canción Dreams de Fleetwood Mac, que grabaron hace nada menos que 23 años y que ahora ve la luz por primera vez. Te contamos todos los detalles de esta curiosa historia.

Una versión perdida en el tiempo

El cover de Dreams forma parte de un EP titulado A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket, que contiene cinco temas inéditos que Animal Collective registró en la misma época en que trabajaban en su álbum debut, Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, publicado en el año 2000. El EP acompaña a la reedición de dicho álbum, que ha sido remasterizado y que ha salido a la venta este viernes 12 de mayo a través del sello Domino.

La versión es un enfoque muy personal y experimental de la canción original, en la que voz principal la lleva Dave Portner (Avey Tare) y la mezcla la hizo Josh Dibb (Deakin), que se uniría más tarde a Animal Collective como miembro oficial. El resultado es una reinterpretación psicodélica y atmosférica que nos muestra el lado más creativo y arriesgado de la banda.

Un homenaje a Fleetwood Mac

Animal Collective no es el único grupo que ha rendido tributo a Fleetwood Mac, una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock. Su canción Dreams, incluida en su álbum Rumours de 1977, es una de las más versionadas por otros artistas, como The Corrs, The Cranberries, Bastille o Lorde. Además, la canción volvió a las listas de éxitos en 2020 gracias a un video viral de TikTok que la usaba como banda sonora.

Animal Collective ha demostrado su admiración por Fleetwood Mac con esta versión, que nos permite descubrir una faceta desconocida de su trayectoria musical. Si quieres escuchar esta joya oculta y compararla con la canción original, te dejamos los dos temas al principio y el final de la canción. Y si quieres saber más sobre Animal Collective, te recordamos que lanzaron su último álbum, Time Skiffs, en 2022 y que crearon la banda sonora de la película The Inspection de A24. Además, Avey Tare publicó su último disco en solitario, 7s, el mes pasado y está de gira por Estados Unidos.