Versión: Brockhampton – «Hollywood Swinging» (versión de Kool & The Gang)

La nueva película de los Minions: The Rise Of Gru nos está dejando una interesante cantidad de versiones, de las que hoy conocemos la que Brockhampton han preparado para el clásico de Kool & The Gang de 1973, Hollywood Swinging, que ya podemos escuchar.

La banda sonora se estrenará el mismo que la propia película, el 1 de julio, y como ya sabemos, cuenta con la producción de Jack Antonoff a lo largo de 19 canciones, de las que ya hemos conocido Turn Up The Sunshine de Diana Ross y Tame Impala, Funkytown de The Lipps Inc. versionada por St. Vincent o Desafinado de Stan Getz y Joao Gilberto versionada por Kali Uchis.

Recordemos el tracklist completo de la banda sonora a continuación:

‘Turn Up The Sunshine’ – Diana Ross ft. Tame Impala

‘Shining Star’ – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975)

‘Funkytown’ – St. Vincent (Lipps Inc 1979)

‘Hollywood Swinging’ – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974)

‘Desafinado’ – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959)

‘Bang Bang’ – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966)

‘Fly Like An Eagle’ – Thundercat (Steve Miller Band 1976)

‘Goodbye To Love’ – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972)

‘Instant Karma!’ – Bleachers (John Lennon 1970)

‘You’re No Good’ – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975)

‘Vehicle’ – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970)

‘Dance To The Music’ – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967)

‘Black Magic Woman’ – Tierra Whack (Santana 1970)

‘Cool’ – Verdine White

‘Born To Be Alive’ – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979)

‘Cecilia’ – The Minions (Simon & Garfunkel 1970)

‘Bang Bang’ – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966)

‘Kung Fu Suite’ – RZA

‘Minions: The Rise Of Gru Score Suite’ – Heitor Pereira

Sobre Brockhampton

Todo empezó con un bang. Con tres, de hecho: Saturation, Saturation II y Saturation III, que emergieron como una catarsis creativa incontenible a lo largo de 2017 y pusieron a BROCKHAMPTON en el mapa sin que tuviéramos tiempo ni de pestañear. Después fue la teoría de la creación: los miembros de BROCKHAMPTON, colectivo hip hop autodefinido como una nueva boy band, se conocieron en un foro online de fans de Kanye West después de que Kevin Abstract preguntara “¿Alguien quiere montar una banda?”. Entre sus filas, por tanto, hay vocalistas, productores, diseñadores gráficos, fotógrafos y la microcelebridad Roberto “Me llamo Roberto” Ontenient. Tras la expulsión en 2018 de uno de sus miembros (Ameer Vann) por acusaciones de abuso sexual, BROCKHAMPTON estuvieron al filo de la separación pero, en el séptimo día, resurgieron con irisdescence (RCA/Sony, 2018), una respuesta desde las entrañas. Y, al día siguiente, siguieron trabajando: GINGER (RCA/Sony, 2019) nos da en los morros, entre bases R&B, soul e incluso guitarras acústicas, con la confirmación de que BROCKHAMPTON no solo es la mejor boy band del mundo sino la brisa más refrescante que ha llegado al saturado mundo del hip hop estadounidense en mucho tiempo.



Fuente: Primavera Sound

Discografía de Brockhampton

Saturation (2017)

Saturation II (2017)

Saturation III (2017)

Iridescence (2018)

Ginger (2019)

Roadrunner: New Light, New Machine (2021)

