Versión: Bruce Springsteen – «Nightshift» (original de Commodores)

Bruce Springsteen ha lanzado Nightshift, su propia una versión del clásico de los Commodores que irá incluida en su próximo álbum, Only The Strong Survive, una colección de versiones de soul que saldrá el próximo 11 de noviembre.

Tras estrenar el mes pasado su versión de Do I Love You (Indeed I Do) de Frank Wilson, llega esta nueva reinterpretación, eligiendo esta vez un tema publicado en 1985 que fue escrito como un homenaje a Marvin Gaye y Jackie Wilson (quienes murieron el año anterior).

La canción está acompañada por un video musical dirigido por Thom Zimny, que también ha colaborado con Springsteen en temas como We Take Care Of Our Own y Radio Nowhere.

Recordemos, además, que Springsteen se embarcará el año que viene en una gira mundial con su E-Street Band, marcando su primera gira como grupo desde 2017.

Sobre Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha sabido combinar magistralmente una natural exuberancia musical y escénica con letras sombrías sobre la dura vida de la gente común de su país y un perfeccionismo obsesivo a la hora de grabar sus discos. Al frente de su fiel E Street Band, Springsteen se convertiría en ícono absoluto del rock norteamericano, ofreciendo conciertos tan antológicos como interminables y editando álbumes extraordinarios como Born to Run (1975), The River (1980) o Born in The USA (1983). Menos prolífico desde los noventa, Springsteen ha mantenido su reputación intacta gracias a sus giras por todo el mundo y ha ido alternando nuevos discos con cuidadas reediciones de sus clásicos. Su autobiografía, publicada en 2016, derivó en el aclamado espectáculo Springsteen on Broadway. En 2020 presentó Letter to You, su vigésimo álbum de estudio.

Fuente: Apple Music

Discografía de Bruce Springsteen

Greetings from Asbury Park, N.J. (1973)

The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle (1973)

Born to Run (1975)

Darkness on the Edge of Town (1978)

The River (1980)

Nebraska (1982)

Born in the U.S.A. (1984)

Live 1975–85 (1986)

Tunnel of Love (1987)

Human Touch (1992)

Lucky Town (1992)

The Ghost of Tom Joad (1995)

The Rising (2002)

Devils & Dust (2005)

We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006)

Magic (2007)

Working on a Dream (2009)

Wrecking Ball (2012)

High Hopes (2014)

Western Stars (2019)

Letter to You (2020)

