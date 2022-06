Versión: Cat Power – «You Got The Silver» (original de The Rolling Stones)

Justo hoy, en el día que arrancan su nueva gira precisamente en Madrid, Cat Power ha querido homenajear a The Rolling Stones con una versión de su tema You Got The Silver, perteneciente a su disco clásico de 1969 Let It Bleed.

Como curiosidad, aunque ahora escuchemos la versión con la voz de Chan Marshall, esta es una canción especial dentro de la carrera de los Stones ya que fue la primera en la que la voz principal estuvo a cargo de Keith Richards, el mítico guitarrista.

Disfrutemos de esta nueva versión.

Sobre Cat Power

El icono indie Chan Marshall comenzó a grabar como Cat Power en 1995 y, desde el principio, sus canciones abrasivas y emocionalmente crudas la convirtieron en una sensación underground, lo que le valió la atención de un mentor al comienzo de su carrera como Steve Shelley de Sonic Youth. Pero a partir de Moon Pix de 1998 (grabada con miembros de la banda de post-rock The Dirty Three), comenzó a expandir su sonido, que ha tomado la forma de rock alternativo duro (You Are Free en 2002 con la colaboración de Dave Grohl y Eddie Vedder), dulce soul sureño (The Greatest en 2006) y dream pop melancórico (Sun en 2012). Dos décadas después, Marshall sigue siendo uno de los talentos más enigmáticos e impredecibles del indie rock.

Fuente: Apple Music

Discografía de Cat Power

Dear Sir (1995)

Myra Lee (1996)

What Would the Community Think (1996)

Moon Pix (1998)

The Covers Record (2000)

You Are Free (2003)

The Greatest (2006)

Jukebox (2008)

Sun (2012)

Wanderer (2018)

Covers (2022)

