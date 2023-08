Versión: Courtney Barnett – “Different Now” (original de Chastity Belt)

La cantante australiana Courtney Barnett ha lanzado una versión de Different Now, sencillo de Chastity Belt de 2017. Esta interpretación estará en un próximo vinilo de 7″ que incluirá también la versión de Kurt Vile de This Time of Night de la misma banda.

El vinilo de 7″, presentado por Suicide Squeeze, destaca por la reinterpretación única de Barnett y Vile. En el Lado A, los oyentes encontrarán la interpretación de Barnett de Different Now, originalmente del álbum I Used to Spend So Much Time Alone. Su entrega, acompañada por su característico trabajo de guitarra y estilo vocal distintivo, promete evocar nostalgia y una sensación fresca de descubrimiento. Al pasar al Lado B, el paisaje sonoro se transforma con la versión de Kurt Vile de This Time of Night, que agrega una capa de profundidad y complejidad, mostrando la versatilidad de la música de Chastity Belt.

Disfrutemos de este nuevo ejemplo del inagotable talento de ambos artistas.