Versión: Garbage – “Cities in Dust” (original de Siouxsie and the Banshees)

Garbage ha sorprendido a sus fans con su versión de Cities in Dust, el clásico de Siouxsie and the Banshees de 1986. El cover forma parte del EP Witness to Your Love, que se lanzó en vinilo el pasado fin de semana con motivo del Record Store Day, y que ya está disponible en formato digital.

El cover de Garbage respeta la estructura de la original, pero le da un giro interesante con la voz de Shirley Manson, que pone su propio sello en las letras de Siouxsie Sioux con voces altísimas. Al final de la canción, se escucha a Manson susurrar «I love you, Siouxsie», demostrando su admiración por la icónica cantante.

La banda también ha estrenado un videoclip para su versión de Cities in Dust, dirigido por el artista chileno Javi Mi Amor, que muestra imágenes de Garbage tocando la canción intercaladas con otras de Siouxsie and the Banshees en concierto.

Un EP con rarezas y temas inéditos

El EP Witness to Your Love incluye además la canción que le da título, que se publicó por primera vez en un recopilatorio de Urban Outfitters en 2008, durante el hiato de Garbage, y que el año pasado se lanzó como single para promocionar el álbum recopilatorio Anthology. El EP también contiene dos temas inéditos de las sesiones del último álbum de estudio de Garbage, No Gods, No Masters, que se lanzó en 2021. Se trata de Blue Betty y Adam and Eve.

Este EP conmemora el próximo regreso de Garbage a los escenarios junto a Noel Gallagher’s High Flying Birds, con los que realizarán una gira por Norteamérica este verano. También coincide con la confirmación de los primeros conciertos en vivo de Siouxsie Sioux en más de una década, que incluyen una actuación como cabeza de cartel en el festival Latitude y varias fechas propias y festivales en el Reino Unido y Europa.

Una canción emblemática

Cities in Dust fue el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de Siouxsie and the Banshees, Tinderbox, que se lanzó en 1986. La canción está inspirada en la erupción del volcán Vesubio que sepultó la ciudad romana de Pompeya en el año 79 d.C. La letra describe la fascinación y el horror que siente la narradora al visitar las ruinas y ver los restos petrificados de los habitantes.

La canción fue un éxito comercial y crítico para Siouxsie and the Banshees, alcanzando el puesto número 21 en las listas británicas y siendo considerada una de sus mejores composiciones. La canción ha sido versionada por otros artistas como Everlove, cuya versión apareció en un tráiler de la cuarta temporada de Juego de Tronos.

Garbage: una banda versátil y exitosa

Garbage es una banda formada en Madison, Wisconsin, en 1993 por los productores musicales Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, a los que se unió la cantante escocesa Shirley Manson tras verla en un vídeo musical. La banda se caracteriza por su mezcla de estilos como el rock alternativo, el pop electrónico, el grunge y el trip hop, así como por sus letras provocativas y feministas.

La banda ha lanzado siete álbumes de estudio, tres recopilatorios, un EP y 37 singles, vendiendo más de 17 millones de discos en todo el mundo. Entre sus canciones y más conocidas se encuentran «Queer», «Only Happy When It Rains», «Stupid Girl», «Push It», «I Think I’m Paranoid» y «The World Is Not Enough», esta última como tema principal de la película homónima de James Bond.

La banda se tomó un descanso en 2005 tras el lanzamiento de su cuarto álbum Bleed Like Me, pero regresó en 2007 con el recopilatorio Absolute Garbage y en 2012 con su quinto álbum Not Your Kind of People. Su último álbum hasta la fecha es No Gods No Masters, lanzado en 2021, que recibió críticas positivas y fue considerado como un regreso a sus raíces sonoras.

Siouxsie and the Banshees: una banda pionera e influyente

Siouxsie and the Banshees fue una banda formada en Londres en 1976 por la cantante Siouxsie Sioux y el bajista Steven Severin. La banda se convirtió en una de las más importantes e innovadoras del movimiento post-punk y del rock gótico, influyendo a numerosos artistas posteriores como The Cure, The Smiths, U2 o Radiohead.

La banda lanzó once álbumes de estudio, tres álbumes en vivo, cuatro recopilatorios y treinta singles, logrando varios éxitos comerciales y críticos. Entre sus canciones más destacadas se encuentran «Hong Kong Garden», «Happy House», «Spellbound», «Dear Prudence», «Peek-a-Boo» y «Kiss Them for Me».

La banda se disolvió en 1996 tras el lanzamiento de su último álbum The Rapture, pero se reunió brevemente en 2002 para una gira llamada «The Seven Year Itch«. En 2021, Siouxsie Sioux anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en solitario y como cabeza de cartel del festival Latitude.