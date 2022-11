Versión: Jack White – «Heart-Shaped Box» (original de Nirvana)

Jack White está de gira por Asia, y claramente tenía un as en la manga para sorprender a sus fans de Kuala Lumpur. En su concierto de hace unos días, White versionó nada menos que el Heart-Shaped Box de Nirvana con su particular estilo.

Si habéis vivido en una cueva y nunca habéis escuchado esta canción, destacar que fue publicada en 1993 en el álbum In Utero, en el que supuso el tercer y último álbum de estudio de la banda estadounidense antes de la muerte de Kurt Cobain.

Sobre Jack White

Jack White, uno de los guitarristas más admirados de principios del siglo XXI, contribuyó a restaurar la popularidad del punk-blues al frente de The White Stripes. Al mismo tiempo, White fue expandiendo sus horizontes a través de múltiples proyectos secundarios, entre los que se cuentan The Raconteurs, The Dead Weather, la banda de sonido de Cold Mountain, y Van Lear Rose, el álbum que señalo el retorno de Loretta Lynn. Si bien la voz nasal de White y su fogoso estilo guitarrístico eran las características principales de los primeros trabajos de White Stripes, el grupo fue diversificandose a medida que su reputación crecía, aumentando su inicial sonido minimalista con elementos del heavy metal, country rural, pop y rock & roll primitivo. White publicó su primer álbum solista, Blunderbuss, en 2012, seguidos de Lazaretto en 2014 y Boarding House Reach en 2018.

Discografía de Jack White

Blunderbuss (2012)

Lazaretto (2014)

Boarding House Reach (2018)

Fear of the Dawn (2022)

Entering Heaven Alive (2022)

