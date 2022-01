Versión: Japanese Breakfast – «Nobody Sees Me Like You Do» (original de Yoko Ono)

Japanese Breakfast ha compartido su versión de la canción de 1981 de Yoko Ono, Nobody Sees Me Like You Do, que formará parte del disco homenaje Ocean Child: Songs Of Yoko Ono que está siendo organizado por Ben Gibbard (Death Cab For Cutie).

Sobre la versión

Título: Nobody Sees Me Like You Do

Incluida en: Ocean Child: Songs Of Yoko Ono

Fecha de publicación: 18 de febrero de 2022

Sello: Canvasback Music / Atlantic

Sobre el disco: Ocean Child: Songs Of Yoko Ono es un álbum homenaje organizado por el líder de Death Cab For Cutie, Ben Gibbard, y que incluye 14 nuevas versiones de canciones de Ono interpretadas por artistas como David Byrne, Yo La Tengo, Sharon Van Etten, Jay Som, US Girls, o los propios Death Cab For Cutie.

Sobre la canción original: Fue publicada en Season Of Glass, quinto álbum de estudio de Ono y su primer lanzamiento en solitario después del asesinato de su esposo John Lennon en 1980.

Japanese Breakfast – Nobody Sees Me Like You Do (original de Yoko Ono)

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Japanese Breakfast

Tras el enigmático alias de Japanese Breakfast se esconde la figura de Michelle Zauner, una artista con una innovadora visión del pop en la que conviven desde el shoegaze o el techno hasta los guiños sonoros a sus orígenes coreanos. Plagadas de evocadoras metáforas y sugerentes texturas, sus canciones abordan temas tan dispares como la pérdida de los seres queridos o la esclavitud del deseo y la monogamia, envolviéndolos en las infinitas capas de susurros electrónicos y guitarras noventeras que protagonizan los cortes de esta playlist.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.