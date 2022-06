Versión: Lana Del Rey – «Buddy’s Rendezvous» (original de Father John Misty)

Lana Del Rey ha compartido su versión del Buddy’s Rendezvous de Father John Misty, para el que ha contado con el beneplácito del autor original, quien de hecho también presta su voz al final de esta reinterpretación.

En esta versión, hay una importante presencia del piano, cuerdas y saxofón, y os invitamos a que la descubráis a continuación.

Por si no has escuchado la canción original, forma parte del más reciente disco de Joshua Tilman, Chloë and the Next 20th Century, que salió hace unas semanas. Es más, podéis aprovechar también y escucharla mejor con el vídeo que también estrenan ahora, dirigido por la directora y fotógrafa Emma Elizabeth Tillman, que como os podéis imaginar por el apellido, es la mujer del propio músico.

Sobre Father John Misty

En 2011 el prolífico cantante, compositor y multi-instrumentista Josh Tillman dejó de tocar la batería en Fleet Foxes para concentrarse en su carrera solista. Adoptando el pseudónimo de Father John Misty en 2012 publicó Fear Fun, una ecléctica y a menudo cáustica colección de folk-pop con la que obtuvo el reconocimiento de la crítica y el público. Su estupendo sucesor de 2015, I Love You, Honp considerado uno de los mejores discos del año. Convertido en todo una estrella de la escena independiente, Tillman regresó en 2017 con Pure Comedy, un ambicioso álbum acompañado por un largo ensayo que explicaba el simbolismo de las canciones del disco, las cuales abordaban temas como la política, las redes sociales, el medio ambiente, el culto a las celebridades y la estupidez humana.

Fuente: Apple Music

Discografía de Father John Misty

Fear Fun (2012)

I Love You, Honeybear (2015)

Pure Comedy (2017)

God's Favorite Customer (2018)

Chloë and the Next 20th Century (2022)

