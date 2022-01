Versión: Liam Fray (The Courteeners) – «All My Friends» (versión de LCD Soundsystem)

Liam Fray, el cantante y líder de la banda de Manchester The Courteeners, ha compartido su versión del All My Friends original de LCD Soundsystem.

Sobre la versión

Título: All My Friends

Sobre la canción original: Es uno de los singles extraídos de Sound of Silver, segundo disco de LCD Soundsystem publicado en 2007.

Sobre la versión: Es la forma elegida por Fray para felicitar el año a sus fans, con esta versión minimalista del tema cantado mientras toca el piano.

Liam Fray (The Courteeners) – All My Friends (versión de LCD Soundsystem)

