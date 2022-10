Versión: Lucy Dacus – «Home Again» & «It’s Too Late» (original de Carole King)

Ya podemos escuchar las versiones que Lucy Dacus ha hecho de Home Again e It’s Too Late de Carole King, que hasta ahora solamente estaban disponibles a través de un 7″ publicado por Third Man Records a principios de este año.

Por si queréis escuchar también los originales, pertenecen al disco de 1971 Tapestry, segundo segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense.

Sobre Lucy Dacus

Lucy Dacus (nacida el 2 de mayo de 1995) es una cantautora de rock independiente estadounidense de Richmond, Virginia. En solitario, ha publicado tres álbumes: No Burden (2016), Historian (2018) y Home Video, el más reciente hasta la fecha, publicado el 25 de junio de 2021. Paralelamente, en 2018 formó Boygenius con Phoebe Bridgers y Julien Baker.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Lucy Dacus

No Burden (2016)

Historian (2018)

Home Video (2021)

