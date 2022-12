Versión: Mac DeMarco – «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» (original de Meredith Willson)

Mac DeMarco ha vuelto a deleitar a sus fans con una nueva versión de una canción navideña clásica. El artista ha lanzado su versión de It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, una balada de 1951 de Meredith Willson.

Desde que Mac DeMarco debutó con su álbum Rock and Roll Night Club en 2012, ha lanzado una serie de álbumes, EP’s y singles que han deleitado a sus fanáticos y le han valido una exitosa carrera. El álbum This Old Dog (2017) fue un gran éxito para sus fans, y contiene algunas de sus canciones más conocidas hasta la fecha, mientras que su último álbum Here Comes the Cowboy llegó el año pasado.

Ahora, el cantautor canadiense ha regresado con una versión refrescante de It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas. Esta versión de Mac DeMarco es una interpretación única de la canción, que combina su melodía suave y relajante con una variedad de instrumentos únicos. Su voz cálida acompaña la canción para crear una versión única de la clásica canción navideña.

Seguro que los seguidores de Mac DeMarco están entusiasmados con la nueva versión de It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas y esperan con ansias escuchar más nuevas canciones e interpretaciones musicales del artista. Esta no es la primera vez que el cantautor nos ha sorprendido con sus versiones únicas de canciones navideñas clásicas, una tradición que lleva manteniendo desde hace seis años y seguramente no será la última. Estaremos esperándole un año más.