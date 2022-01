Versión: Nell and The Flaming Lips – «Red Right Hand» (versión de Nick Cave & The Bad Seeds)

Los veteranos rockeros psicodélicos y su colaboradora de 14 años Nell Smith acudieron como invitados estelares a The Late Show With Stephen Colbert, donde interpretaron su versión del clásico de Cave & co.

Sobre la versión

Título: Red Right Hand

Sobre la canción original: Fue publicada como uno de los singles de su octavo álbum de estudio, Let Love In, que fue lanzado en 1994. Se trata de uno de los temas más conocidos y versionados de la carrera de la banda australiana, especialmente tras su elección como tema principal de la exitosa serie Peaky Blinders.

Sobre la versión: Forma parte del álbum de versiones de Cave titulado Where The Viaduct Looms que Nell Smith y The Flaming Lips lanzaron conjuntamente el pasado mes de noviembre.

Nell and The Flaming Lips – Red Right Hand (versión de Nick Cave & The Bad Seeds)

