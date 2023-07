Versión: Nick Cave & Debbie Harry – «On the Other Side» (original de Jeffrey Lee Pierce)

Nick Cave y Debbie Harry han unido fuerzas una vez más para crear un tributo conmovedor y sincero al difunto Jeffrey Lee Pierce, la mente maestra detrás de The Gun Club. Su nueva versión, On the Other Side, es el primer sencillo de la próxima colección, The Task Has Overwhelmed Us, que a su vez es el cuarto volumen de la serie Jeffrey Lee Pierce Project, que presenta nuevas interpretaciones de las canciones de Pierce.

The Task Has Overwhelmed Us se publicará el 29 de septiembre de 2023 a través de Glitterhouse Records y contará con contribuciones de otros artistas notables como Mark Lanegan, Lydia Lunch, Dave Gahan y Jim Jarmusch.



La versión suave, impulsada por el piano, muestra el talento natural de Nick Cave para las baladas desgarradoras, mientras que la voz de Debbie Harry se combina a la perfección con la suya, creando armonías memorables. Además, la canción cuenta con Cypress Grove a la guitarra, Warren Ellis a los sintetizadores y Guido Benigni al bajo y sirve como un hermoso tributo que elige la esperanza sobre el dolor, honrando el legado de Pierce.

Recordemos que Cave y Harry han colaborado previamente en otros tres duetos para la serie: Free to Walk (2009), The Breaking Hands (2012) e Into the Fire (2014).