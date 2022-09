Versión: Nilüfer Yanya – «Rid Of Me» (original de PJ Harvey)

Nilüfer Yanya publica una versión del clásico de PJ Harvey Rid Of Me.

Artista: Nilüfer Yanya

Artista versionada: PJ Harvey

Canción versionada: Rid Of Me

Publicada inicialmente en: Rid of Me (1993)

Sobre la versión: «Rid Of Me es un tema que me ha perseguido durante muchos años desde que lo escuché por primera vez, pero de una manera reconfortante, como si supiese que siempre estaba ahí para mí. Suena desafiante, extraño y retorcido, pero es la canción perfecta. En realidad, pienso que es muy romántica a pesar de algunos de los temas que trata la letra», asegura Yaya.