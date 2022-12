Versión: Pete Doherty y Frédéric Lo – «Fairytale of New York» (original de The Pogues)

Pete Doherty y Frédéric Lo han querido terminar su año por todo lo alto con una versión navideña del clásico de The Pogues Fairytale of New York. Con esta actuación, en la que vemos al dúo acompañado de una orquesta en un escenario adornado con pinos nevados, dan continuidad al lanzamiento de su álbum colaborativo The Fantasy Life of Poetry and Crime, que publicaron el pasado mes de marzo.

Además de su reciente colaboración con Frédéric Lo, Doherty y sus compañeros en The Libertines han estado ocupados trabajando en su cuarto álbum de estudio. En una entrevista con la revista NME, el vocalista Carl Barat compartió que la banda planea crear un sonido que aún no han explorado. «Sonoramente, queremos hacer algo que aún no hemos hecho antes… Creo que buscaremos hacer algo con una energía diferente a la de antes», dijo. «Pero todavía no estamos en esa etapa».

Sobre The Libertines

The Libertines son una banda de rock inglesa formada en 1997 en Londres. El elenco original de la banda estaba formado por Pete Doherty, Carl Barat, John Hassall y Gary Powell. Se convirtieron en uno de los grupos más seguidos y admirados en UK a principios de la década de 2000 con sus enérgicos conciertos y su sonido indie rock pegajoso y alegre. La banda experimentó un comienzo tumultuoso en su carrera, con los problemas de Doherty con el abuso de sustancias a menudo causando problemas y llevando a la separación final de la banda en 2004. A pesar de esto, han lanzado tres álbumes exitosos: «Up the Bracket» (2002), «The Libertines» (2004) y «Anthems for Doomed Youth» (2015). En los últimos años, The Libertines han vuelto a reunirse y han seguido haciendo giras, deleitando a sus fans con sus presentaciones llenas de energía y cargadas de nostalgia.