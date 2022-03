Versión: Phoebe Bridgers – «When The Party’s Over» (original de Billie Eilish)

Phoebe Bridgers ha estrenado programa de radio, Saddest Factory Radio, y ha regalado a sus oyentes una versión del When The Party’s Over de Billie Eilish.

La canción elegida es uno de los singles incluidos en el disco debut de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicado originalmente en 2018.

Para quienes quieran escuchar este Saddest Factory Radio, llamado así por el sello discográfico de la cantautora, Saddest Factory Records, deben intentar sintonizar SiriusFM.

Mientras consigues escuchar el programa al completo, os dejamos con la versión prometida:

Phoebe Bridgers – When The Party’s Over (original de Billie Eilish)

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!