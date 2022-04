Versión: Pinegrove – «Let Down» (original de Radiohead)

Pinegrove ha visitado recientemente la emisora SiriusXMU, donde hicieron una versión del Let Down de Radiohead, una canción incluida en su legendario disco OK Computer.

Publicado en 21 de mayo de 1997, es el tercer álbum de estudio de la banda británica, y quizá uno de los más queridos por crítica y público. Entre sus canciones, además de Let Down, destacaron temas como Paranoid Android, Karma Police, Lucky o No Surprises.

En cuanto a Pinegrove, recordemos que están en plena gira de promoción de su recientemente publicado nuevo disco, 11:11.

Pinegrove – Let Down (original de Radiohead)

