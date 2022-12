Versión: Sondre Lerche – «Anti-Hero» (original de Taylor Swift)

¿Qué sería de Navidad sin una nueva versión de Sondre Lerche? Desde hace años, el artista noruego de indie pop ha convertido en una tradición navideña sus impresionantes versiones de canciones populares. Esta vez, el artista noruego ha elegido la canción Anti-Hero de Taylor Swift, incluida en su álbum Midnights, que ha grabado junto a Matias Tellez en el estudio de éste último en Bergen, Noruega.

Lerche comenzó a lanzar una versión navideña años atrás, y desde entonces ha sorprendido a sus fans con interpretaciones de Kiss Me More de Doja Cat, Bad Liar de Selena Gomez, thank u, next de Ariana Grande y Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande, entre muchas otras. Pero volviendo a Anti-Hero, la canción de Swift habla sobre la lucha de una persona por convertirse en un héroe, incluso cuando no se siente digno de ello. La letra es tan poderosa que no es de extrañar que la canción se haya convertido en una de las más exitosas del último trabajo de Swift.

Por si no conoces bien al noruego, estamos ante un artista increíblemente talentoso y creativo. Desde sus inicios a los 16 años, cuando firmó su primer contrato discográfico, hasta ahora, ha lanzado nueve álbumes de estudio y ha colaborado con artistas como Aimee Mann y Melody Gardot. Además, ha formado parte de varios grupos, como The Faces Down Band y Minor Majority.

Así que, si eres fan de Lerche, de Swift o simplemente te encanta la música, no puedes perderte su nueva versión de Anti-Hero! Y si aún no has escuchado nada de Lerche, definitivamente deberías echarle un vistazo a su impresionante discografía, que incluye álbumes como «Faces Down», «Two Way Monologue», «Duper Sessions», «Phantom Punch», «Heartbeat Radio», «Sondre Lerche», «Please» y «Pleasure»! ¡No te decepcionará!