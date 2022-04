Versión: Sons Of Med – «Bonito»

El dúo barcelonés Sons Of Med versiona el clásico de Pau Donés, Bonito, como homenaje al que fue compositor y líder del grupo Jarabe de Palo; también acompañan esta versión con un videoclip grabado en el desierto de Los Monegros e inspirado en la mítica película Miedo y Asco en Las Vegas.

Bonito es una canción preciosa que advierte la clase de alma de quién la escribió, Pau Donés, un alma bonita que ya no se encuentra entre nosotros. Pero Pau estará orgulloso, cuanto menos. No porque Sons Of Med hayan elegido una de sus canciones para versionar; sino porque tanto Ignasi como Kamy (Sons Of Med) tienen algo Bonito, como la canción. Desprenden una luz especial, bella -lo puedo corroborar, ya que tuve el honor de conocerlos personalmente en uno de sus conciertos-, y la han trasladado a esta versión, tratando la canción con la sensibilidad que se merece… Un gesto Bonito hacia un referente musical, Jarabe de Palo y por consiguiente Pau Donés, para los dos componentes de Sons Of Med.

Bonito, versión

Un gesto que apuesta por una sonoridad funk y muy bailable para lavarle la cara a uno de los temas más optimistas que se han hecho jamás. Una sonoridad genuina que les consolida como banda adivinando musicalmente al grupo en cuanto suena la primera nota. En cuanto empieza a cantar Kamy o a sonar la batería de Ignasi.

Pero para Sons Of Med, Bonito tiene un significado peculiar, propio…

«Bonito es un tema muy importante para nosotros porque es el que nos impulsó a escribir en castellano. De aquí viene nuestro homenaje a Pau Donés. Fue un personaje que venerábamos los dos y que nos unió en esta nueva etapa de la banda. Además, tenemos una anécdota muy buena, y es que Albert (Kamy) me dejó el (disco) 50 Palos cuando yo estaba pasando un momento de debilidad y eso fue el estímulo definitivo para sanar, y lo que comenzó a hacerme escribir en castellano y abrirme al mundo y a la cultura de aquí. Para nosotros, Pau Donés, es un referente vital como músico, pero sobre todo como persona», aseguran Ignasi y Kamy.

Pero no solo han versionado musicalmente la canción, también lo han grabado en las retinas de la gente a través del videoclip que han creado para la ocasión y que os presentamos aquí debajo.

Bonito, videoclip

Con una estética tanto moderna como vintage, Bonito llega con un videoclip grabado en el desierto de Los Monegros y que recuerda a la mítica película Miedo y Asco En Las Vegas.

Esta parte visual está dirigida por Carlos Hernández de Armas aka Individuo filmmaker y por la Dirección de Arte y Estilismo de Valeria Morao.

Tanto Valeria como Carlos, han trabajado artistas de la talla de Bejo, Enol, Mueveloreina, Deva, El Kanka o en el proyecto CARAVAN TRIP Sessions.

Sons Of Med – Bonito

