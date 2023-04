Taylor Swift ha compartido una versión acústica de su reciente single Lavender Haze, que forma parte de su más reciente disco, Midnights. Swift está actualmente en la parte americana de su Eras Tour, cuyos conciertos incluyen un conjunto de 44 pistas que abarcan toda su carrera y duran más de tres horas. Cada noche, el concierto ha incorporado una o dos “canciones acústicas sorpresa” diferentes, entre las que ha incluido Mirrorball, This Is Me Trying, State Of Grace o Cowboy Like Me (con el invitado especial Marcus Mumford).

Sobre la versión acústica de Lavender Haze

Sobre el single: Taylor Swift ha compartido una versión acústica de su sencillo reciente Lavender Haze, que alcanzó el número tres en la lista de singles del Reino Unido.

Anteriores singles: Anteriormente, Swift ya había compartido remixes oficiales de Lavender Haze llevados a cabo por Jungle y Tensnake, así como una versión acústica de Anti-Hero.