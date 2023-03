Florence + The Machine ha sorprendido a sus fans con una nueva versión de Just A Girl, el clásico de No Doubt de 1995. La canción forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de Yellowjackets, la exitosa serie de Showtime que narra la historia de unas supervivientes de un accidente aéreo y cuya segunda temporada está prevista para el 24 de marzo.

La cantante Florence Welch compartió un vídeo en Instagram en el que se prueba una chaqueta con el logo de Yellowjackets y dice que está feliz de formar parte del equipo. El vídeo está acompañado por un fragmento de su versión de Just A Girl, que suena más rockera y potente que la original.

Recordemos que Just A Girl es todo un himno que apareció en el tercer álbum de No Doubt, Tragic Kingdom. La canción fue escrita por Gwen Stefani y su hermano Eric, y refleja las frustraciones que sentía la cantante por ser tratada diferente a los hombres en los años 90.

La versión de Just A Girl es el primer lanzamiento musical de Florence + The Machine desde su quinto álbum, Dance Fever, publicado en mayo del año pasado. Con su versión de Just A Girl, Florence + The Machine demuestran una vez más su versatilidad y su talento para reinterpretar clásicos del pop rock.