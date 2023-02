Versión: The Anchoress – «This Is Yesterday» (original de Manic Street Preachers)

The Anchoress ha compartido su versión de la canción de Manic Street Preachers This Is Yesterday en su página de Bandcamp, una canción que fue publicado originalmente en el mítico The Holy Bible de la banda galesa.

Sobre la versión

¿Por qué The Anchoress decidió hacer una versión de This Is Yesterday? «Para conmemorar el retorno de los Bandcamp Friday, he querido volver al principio y celebrar la banda que me inspiró e inició mi obsesión por la música, la literatura y la cultura, los Manic Street Preachers».

¿Cómo ha descrito The Anchoress su versión de This Is Yesterday? «Fue una tarea bastante difícil elegir una canción de Manics para reimaginarla, pero me decidí por la majestuosa This Is Yesterday de The Holy Bible, en colaboración con el talentoso Charlie Cawood y mi ahora desbordante colección de sintetizadores antiguos. Por supuesto que no es posible mejorar el tema original, pero espero que esta versión capture algo de mi propia nostalgia agridulce por la pureza de la infancia que la canción evoca sin esfuerzo», explica.

¿Ha trabajado anteriormente The Anchoress con Manic Street Preachers? Sí, concretamente en la canción Dylan And Caitlin del álbum Resistance Is Futile de 2018. Por su parte, en 2021, James Dean Bradfield también se asoció con The Anchoress en su sencillo The Exchange, extraído de su álbum The Art Of Losing.