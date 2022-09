Versión: The National – «Im Glück» (original de Neu!)

Diversas bandas se han puesto de acuerdo para hacer un disco de homenaje de diez canciones por el 50º aniversario de la influyente banda alemana Neu!. Entre ellas, se encuentran nombres como Idles, Mogwai, Alexis Taylor de Hot Chip y Stephen Morris de New Order, así como los protagonistas del adelanto que escuchamos hoy, The National.

Para la ocasión, han elegido la canción de 1972 Im Glück, que además abrirá este disco que estará disponible el 23 de septiembre a través del sello británico alemán Grönland Records.

Además de la versión digital, habrá un boxset en vinilo y CD que incluirá también los tres primeros álbumes de la banda, lanzados entre 1972 y 1975, mientras que la versión en CD también tendrá el Neu! 4, también llamado Neu ’86, de 1995.

Sobre The National

Banda norteamericana formada durante el resurgimiento del post-punk de fines de los noventa cuyas influencias se extienden al country rock, indie rock y chamber pop. El quinteto, compuesto por el cantante Matt Berninger y los hermanos Scott y Bryan Devendorf (bajo y batería) y Aaron y Bryce Dessner (ambos guitarra), editó su álbum debut homónimo en 2001. El grupo fue sucesivamente afinando su propuesta, caracterizada por climas intensos, letras atormentadas y la emotiva voz de barítono de Berninger, conquistando la admiración universal con notables trabajos como Boxer (2007), High Violet (2010) o Trouble Will Find Me (2013). Tras una prolongada pausa durante la cual sus integrantes se dedicaron a diversos proyectos, The National regresó en 2017 con Sleep Well Beast. I Am Easy to Find le siguió en 2019.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos