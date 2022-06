Versión: The Wombats – «Running Up That Hill» (original de Kate Bush)

Ahora que la canción Running Up That Hill goza de una segunda juventud gracias a su presencia en uno de los momentos clave de la nueva temporada de Stranger Things, hay muchos artistas que están homenajeando a ese tema o incluso redescubriéndolo, al igual que está pasando con el público más joven. Y hoy tenemos el caso de The Wombats, que estuvieron en la emisora australiana triple j y, como es costumbre en todos los grupos que nos visitan, hicieron una versión, en este caso del mítico tema de Kate Bush.

Según los integrantes del grupo británico, siempre han sido grandes fans de Kate Bush, y por eso han querido hacer este pequeño homenaje en este momento. Recordemos que The Wombats están presentando su quinto disco, Fix Yourself, Not The World, que publicaron a principio de año.

Sobre The Wombats

The Wombats son un soplo de aire fresco en la escena indie rock británica. Su debut de 2007, el efervescente A Guide to Love Loss & Desperation, era una pegadiza combinación de estribillos britpop, ritmos new wave y un sonido que debía tanto a New Order y Happy Mondays como a Stone Roses y Oasis. En álbumes posteriores, el trío de Liverpool tomó caminos más ambiciosos en lo musical y más introspectivos en el concepto, pero siempre se ha mantenido fiel a una manera de entender el rock como expresión lúdica, artística y emocional en iguales proporciones.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!