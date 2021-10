Willie Nelson y su hijo Lukas versionan a George Harrison para su próximo disco

Artista

Willie Nelson & Lukas Nelson

¿Por qué es noticia?

A sus 88 años, Willie Nelson ‎Nelson va a publicar su tercer disco de 2021, The Willie Nelson Family, que ha grabado junto a su hermana, sus hijos e hijas y su banda de acompañamiento de toda la vida. ‎Se publicará el 19 de noviembre en Legacy Recordings y hoy nos lo presenta con una versión del All Things Must Pass de George Harrison.

Willie Nelson – All Things Must Pass

Sobre Willie Nelson

Rebelde, inconformista y atrevido, Willie Nelson ha marcado toda una época en el country. Siempre a contracorriente, el cantautor estadounidense huyó de los tópicos del sonido de Nashville, que predominaba en las listas de ventas, y se convirtió en uno de los abanderados del country outlaw, que vivió su momento de gloria en los 70. Primero como compositor para otros cantantes del género, y luego ya como solista, Nelson ha destacado siempre por su variedad de registros y por las numerosas influencias, desde el rock hasta el jazz, pasando por el blues, que ha incorporado a su country puro y esencial.

