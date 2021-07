Vetusta Morla vuelve cargada de sorpresas y un nuevo disco con “Finisterre” como punta de lanza

La banda madrileña de Tres Cantos, Vetusta Morla, vuelve cargada de sorpresas y un nuevo disco, que retrocede hasta sus raíces en busca de un nuevo horizonte, con el single Finisterre como punta de lanza.

Finisterre, en una semana

El primer adelanto se llama Finisterre y verá la luz del sol el día 15 de julio en digitales. O sea, en una semana. Pero, hay una sorpresa… Ya se puede reservar aquí, con la ventaja de tener acceso exclusivo al teaser del videoclip oficial, el cuál está dirigido por Jerónimo Álvarez.

Este primer adelanto, Finisterre, cuenta una turbia historia de amor en la que el folclore, el rock y la electrónica son los que llevan las riendas en un sonido donde los sintetizadores van al compás de la percusión sin salirse del camino y con Dave Fridmann (MGMT, Tame Impala o Flaming Lips, entre otros) como pastor realizando ese diseño sonoro. La frescura de esta canción viene precedida y alimentada por su neutra portada, con un sutil diseño a cargo de la artista Laura Millán.

Y a Vetusta Morla le encantan las historias de amor. Un amor que les nace de las entrañas, y no porque lo diga yo aquí. Sobran las palabras cuando hablamos de Los Abrazos Prohibidos (Pequeño Salto Mortal, 2020), el single que parieron en el confinamiento junto a los doctores Alice Wonder, Andrés Suárez, Carlotta Cosials (Hinds), Christina Rosenvinge, Dani Martín, Depedro, Eva Amaral, Ismael Serrano, Iván Ferreiro, Joaquín Sabina, Kase.O, Leiva, Luz Casal, Maika Makovski, Marwan, Nacho Vegas, Nina de Juan (Morgan), Pucho (Vetusta Morla), Rozalén, Santi Balmes (Love Of Lesbian), Xoel López, y Carlos Raya comandando la mezcla. Pues todos ellos se unieron en homenaje a los trabajadores de la Sanidad Pública por su labor ayudando al prójimo, tanto en esta crisis sanitaria, como en el resto de días de nuestras vidas. Un homenaje que incluye la donación de todos los beneficios que genere el sencillo, tanto editoriales como discográficos, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la investigación del SARS-CoV-2.

Cable a Tierra, fuego a discreción

Un buen entretenimiento nos dieron el año pasado con el recopilatorio MSDL: Canciones dentro de canciones (Pequeño Salto Mortal, 2020), aunque desde que sacaron Mismo Sitio, Distinto Lugar (Pequeño Salto Mortal, 2017) estábamos a la espera de un larga duración con nuevas canciones.

Y ha llegado ese momento, este año Vetusta Morla vuelve cargada de sorpresas y un disco nuevo como Finisterre como punta de lanza. Este 2021, a finales, verá la luz Cable a Tierra (Pequeño Salto Mortal, editado y distribuido bajo licencia exclusiva por SONY Music Spain), el nuevo álbum en el que hacen una introspección a nuestras raíces, pero contado a su forma, al estilo Vetusta Morla.

Pero esto no termina aquí, y es que un nuevo hito en la carrera de los madrileños está a punto de ser alcanzado. Te lo cuento a continuación, pero entremedias de doy una pista. Mira aquí debajo.

Sus fans serán Valientes en el Wanda

Valientes es la comunidad de Vetusta Morla, es el sitio de y para sus fans. El Valiente tendrá acceso a contenidos exclusivos e inéditos, merchandising, streamings de la banda o preventas de entradas. Todo ello estrenado recientemente dentro de su web, en un espacio de registro gratuito al que puedes acceder desde aquí, una especie de cuaderno de bitácora del próximo Cable a Tierra y de la trayectoria de Vetusta Morla.

Por lo tanto, quien se una a Valientes: Comunidad Vetusta Morla tendrá acceso a una preventa exclusiva de localidades para el concierto del 24 de junio de 2022 en el Wanda Metropolitano de Madrid

Sí, has oído bien. Un nuevo hito en la carrera de Vetusta Morla. El del Wanda será el primer concierto de estadio de una banda de su género y en un espectáculo propio en nuestro país. Y con aforo completo. Como el histórico show en La Caja Mágica el 23 de junio de 2018 con la asistencia de 38.000 personas.

En su cuenta de instagram te dan todos los detalles, síguelos.