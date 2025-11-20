Vez Era se alía con Rufus T. Firefly en un canto a la intuición

El dúo Vez Era acaba de lanzar Amor Romántico, su último single antes de la publicación de su esperado álbum debut homónimo, previsto para el 5 de diciembre. La canción, en colaboración con Rufus T. Firefly, se presenta como un diálogo hipnótico entre las voces de Claudia Zuazo y Víctor Cabezuelo, envueltas en un entramado de guitarras arpegiadas, bajo vibrante y un piano que aporta luminosidad. Grabada por Dany Richter, Luis de Oleza y Carlos Senna (Cora Yako), y posteriormente mezclada y producida por Martí Perarnau IV, la pieza se inspira en Weird Fishes de Radiohead, y transmite un mensaje de confianza en la intuición y en lo invisible cuando todo parece incierto.

Este lanzamiento marca el cierre de un recorrido de más de dos años desde que Vez Era sorprendiera con su primer single Annie Clark. Desde entonces, la banda ha ido consolidando una identidad propia, caracterizada por la introspección y la búsqueda de un lenguaje sonoro que mezcla emoción y experimentación. Amor Romántico no solo anticipa el tono del disco debut, sino que también reafirma la capacidad del grupo para colaborar con referentes de la escena alternativa española, como Rufus T. Firefly, quienes destacan por su habilidad para fusionar psicodelia y rock atmosférico en discos como Magnolia y Loto. La colaboración, por tanto, no es casual: conecta dos universos musicales que comparten sensibilidad y ambición artística.

El álbum debut de Vez Era, compuesto por siete temas, promete ser un viaje de transformación y consolidación. Con este último adelanto, la banda se posiciona como una de las propuestas más interesantes del indie nacional, capaz de dialogar con influencias internacionales y al mismo tiempo construir un discurso propio. La expectativa es alta: el 5 de diciembre será la fecha en que se confirme si este proyecto logra situarse entre los lanzamientos más destacados del año dentro de la escena alternativa española.

Vez Era: una trayectoria breve pero intensa en la escena indie

La historia de Vez Era comienza con la publicación de Annie Clark, un primer single que ya dejaba entrever la ambición de la banda por crear un sonido que escapara de lo convencional. Desde entonces, el proyecto liderado por Claudia Zuazo y Roberto Gimeno ha trabajado en la autoproducción de sus canciones, apostando por un estilo que combina introspección lírica con estructuras musicales que beben tanto del indie alternativo como de la experimentación sonora. En apenas dos años, el grupo ha logrado captar la atención de la prensa especializada y de un público que busca propuestas frescas dentro del panorama nacional. La colaboración con Rufus T. Firefly en Amor Romántico supone un paso más en esa consolidación, al vincularse con una de las bandas más respetadas de la psicodelia española contemporánea.

