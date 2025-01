Viagra Boys anuncian su nuevo álbum «Viagr Aboys» con un toque caótico y existencial

Viagra Boys han anunciado su cuarto álbum de estudio, titulado Viagr Aboys, que se lanzará el 15 de abril a través de su propio sello recién creado, Shrimptech Enterprises. El primer sencillo del álbum, Man Made Of Meat, ofrece una muestra del estilo único de la banda, con un bajo distorsionado y riffs de guitarra eléctrica que acompañan las letras existenciales y caóticas de Sebastian Murphy. La canción fue inspirada en las experiencias de la banda durante su gira por Estados Unidos con Queens Of The Stone Age.

El video oficial, dirigido por Daniel Björkman, muestra a Murphy cayendo en un agujero negro después de ser «descancelado», interpretando a un «artista accidental» en una galería. Björkman explicó que el video es una celebración de lo inesperado y una crítica a la creatividad artificial.

El álbum, coproducido por Pelle Gunnerfeldt, promete canalizar el humor observacional y la capacidad única de la banda para desmantelar todo y nada al mismo tiempo. La portada del álbum, creada por Leo Park, refleja este concepto. La banda también ha anunciado una gira por el Reino Unido e Irlanda, así como fechas en Norteamérica y Europa, incluyendo una aparición en Coachella 2025.

Viagra Boys se formaron en Estocolmo y han ganado reconocimiento por su estilo post-punk y su enfoque irreverente hacia la música y la cultura. Su álbum anterior, Cave World, fue descrito como «una cápsula del tiempo de una era verdaderamente bizarra». La banda ha sido elogiada por su capacidad para capturar el espíritu de los tiempos y ofrecer una crítica mordaz a la sociedad moderna.

Con Viagr Aboys, Viagra Boys continúan su exploración de temas existenciales y su crítica a la cultura contemporánea. La banda ha prometido que el nuevo álbum incorporará una variedad de géneros y sonidos, manteniendo a los fans en vilo sobre qué esperar.

