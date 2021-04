Viajamos atrás en el tiempo con la reedición en cassette del “Devil Came To Me” de Dover

Dicen que los cassettes están de vuelta, y sea una moda nostálgica o una tendencia que ha llegado para quedarse, el hecho es que cada vez encontramos más lanzamientos o reediciones que incluyen este tantas veces denostado formato.

Hoy hemos sabido que, casi 25 años después de su lanzamiento, el Devil Came To Me de Dover se reeditará en cassette en una edición masterizada por Dani Alcover, titular del equipo de producción del disco original, que confirma lo bien que ha envejecido, y cómo sigue siendo uno de los discos de referencia de la historia de la música de este país.

Recordemos que este álbum se editó en mayo de 1997, marcando un antes y un después en la industria musical de este país. Con más de 700.000 copias vendidas, supuso la confirmación de las posibilidades de que las compañías independientes pudieran llegar a los niveles de las majors, y que musicalmente, representasen la banda sonora de más de una generación, que aún lo tienen presente en su imaginario.

Esta reedición limitada fabricada por La Cassettería estará disponible a partir del 16 de abril. ¿Quieres recordar viejos tiempos?