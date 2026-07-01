Village People están de luto. Victor Willis, cantante fundador y voz principal del grupo, ha muerto a los 74 años tras una enfermedad descrita como «breve pero agresiva», según confirmaron su esposa y la propia banda.

Un adiós anunciado en redes

La noticia se conoció el 1 de julio de 2026, cuando Karen-Huff Willis, esposa del artista, publicó un comunicado en la página oficial de Facebook de Village People: «Es con profunda tristeza que debo anunciar la muerte de mi esposo, Victor Willis», escribió, precisando que el cantante falleció el martes 30 de junio de 2026. El propio grupo compartió un mensaje similar horas después, pidiendo respeto a la privacidad de la familia en estos momentos.

Willis, nacido en Dallas (Texas) el 1 de julio de 1951, se convirtió en la voz reconocible de una de las formaciones más icónicas de la era disco, con temas que siguen sonando en pistas de baile de todo el mundo casi cinco décadas después de su publicación.

De la iglesia de su padre a la cima de las listas disco

Hijo de un predicador bautista, Willis desarrolló su voz cantando en la iglesia familiar antes de mudarse a Nueva York, donde se formó como actor y bailarín y llegó a formar parte de la Negro Ensemble Company, participando en la producción original de Broadway de «The Wiz» en 1976.

Su destino cambió al conocer al productor francés Jacques Morali, quien le propuso liderar un proyecto discográfico que terminaría convirtiéndose en Village People. El grupo, con sus disfraces de policía, vaquero, obrero o marinero, se transformó rápidamente en un fenómeno cultural que trascendió la propia música disco.

Bajo la voz de Willis, la banda firmó algunos de los himnos más reconocibles del pop del siglo XX: «Y.M.C.A.», «In the Navy» y «Macho Man». El propio Willis fue coautor de las letras de todos estos temas.

«Y.M.C.A.», un himno con historia propia

«Y.M.C.A.» (1978) trascendió su origen como éxito de pista de baile para convertirse en patrimonio cultural: en 2020 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó en el National Recording Registry por su relevancia como «fenómeno americano», y un año después entró en el Salón de la Fama de los Grammy.

En los últimos años, la canción también se vio envuelta en polémica por su uso recurrente en actos del expresidente Donald Trump, algo que Willis matizó en varias entrevistas. En declaraciones a la BBC en 2020 aseguró: «No apoyo a Trump, nunca lo he apoyado, ni tampoco Village People», aunque reconoció que la legislación de derechos de autor en Estados Unidos permitía ese uso sin necesidad de autorización expresa.

Idas, vueltas y un regreso ganado en los tribunales

Willis abandonó el grupo en 1980, coincidiendo con el rodaje de la película «Can’t Stop the Music», uno de los mayores fracasos de taquilla de Hollywood, aunque sí escribió la letra de dos de sus canciones. Regresó brevemente en 1982 y volvió a marcharse en 1983. Tras años alejado de los escenarios y un proceso de rehabilitación en la clínica Betty Ford en 2007, Willis ganó en 2012 un fallo judicial histórico que le permitió recuperar parte de los derechos de autor de sus canciones, allanando el camino para su regreso definitivo a Village People en 2017.

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