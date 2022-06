Victoria Ford se transforman en VICTORIAS para su nuevo disco

«Por ti, que alguna vez tuviste que presumir de banda diciendo «Ford, como el coche quillo» y por nosotros, que somos la banda que siempre hemos querido ser. Te contamos cómo ha sido todo: La pandemia coincidió con la salida del disco de remixes, ¿recordáis? Aquello rompió de pleno (plenísimo) la gira, la promo y todo lo que conlleva sacar un álbum. El paronazo nos invitó a cuestionarnos muchas cosas. Lo cierto es que fue duro, pero a la vez muy bonito. Cuando por fin pudimos vernos en el local teníamos clara una cosa: desprendernos de aquello que no nos representaba. Ser claros con lo que de verdad somos. Y en ese proceso despedimos con ganas el Ford, hemos renacidos y celebramos VICTORIAS«.

Victorias (antes Victoria Ford) debutaron en forma de LP en 2019 con Grandes éxitos, mejores descartes, post-punk nervioso, heredero de los 80 y con aires neoyorquinos para contar historias cotidianas, puro costumbrismo generacional, desengaño, oscuridad, drama y redención, pero siempre, y aquí es donde su discurso se distingue de la mayor parte de sus compañeros de escena, con el fin de encontrar un camino positivo. Este álbum les llevó a ser asiduos en Radio 3, y tocar en festivales como Interestelar, Monkey Week, y Ojeando.



Ya en 2020 publicaron Grandes Éxitos, mejores remixes con las colaboraciones de Nacho Canut, Eme Dj, David Van Bylen, Los Pilotos, We are not Djs, David Kano o Andrés de Niños Mutantes. Llegó la pandemia y tuvieron que suspender la gira de presentación. Ahora vuelven mas enrabietados que nunca con un puñado de buenas canciones producidas por Guille Mostaza que verán la luz en el próximo otoño.

