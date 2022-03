Videoclip: ARNAU – ‘Percent’

El joven artista barcelonés ARNAU nos presenta su nuevo single Percent; un corte bailable de estilo funk, pero sin perder la esencia pop que caracteriza al autor. Una esencia que mostró, hace ya casi 1 año, con su segundo single Running Far Away y con el hermano mayor de ambos, Cloud 9, dos temas de pop refinado en los que deja su sello particular.

ARNAU mantiene a Percent en la frescura idónea de funk y pop para crear un tema bailable, con gancho y con un mensaje que nos ocupa a toda la sociedad; la normalización del alcoholismo. Un tema delicado que denuncia la letra de este sencillo y que el joven artista expone con positivismo sarcástico para abaratar la crudeza del mismo.

Sobre la canción

En palabras de ARNAU, «es la canción más movida y animada a nivel musical. En ella se experimentan un conjunto de características pop-funky, ya sea a través de ritmos y melodías ejecutadas por el bajo y la batería, así como riffs de guitarra eléctrica punteada o con el característico efecto Wah-Wah. Aparte de eso, hay una estructura de piano y Rhodes que establecen una base sólida en contraposición a los movimientos creados a través de efectos Delay.

Después, unos rasgados de guitarra acústica aparecen creando una atmósfera más brillante y abierta a la vez que se añaden unas voces coristas. Al acabar, dan paso, nuevamente, a la estabilidad de los versos. En el puente, las dinámicas bajan y desaparecen la mayoría de instrumentos, originando, al instante, un efecto in crescendo el cuál se va incorporando hasta la explosión de la instrumental. El single finaliza a voz y piano, creando de esta forma, una intimidad y una visión reflexiva».

La canción es una visión interna de cualquier persona, sus problemas y dificultades que experimenta en la vida y como intentamos eludir esas barreras, a veces, de forma equivocada; por ejemplo, recurriendo al alcohol.

Percent pone de manifiesto la normalización que adopta la sociedad respecto a este tema, aceptando la tipificación de un consumo diario del mismo que, además, ocupa a edades cada vez más tempranas.

Para ello se ha rodeado, de nuevo, de manos amigas; graba en ArcticWave Studio y vuelve a contar en la producción, con Carlos Dueñas, pero esta vez se suman otras manos amigas, las manos de Ágata Palència que junto a las de Arnau Felip, han producido esta delicada pieza que ha masterizado Angel Medina.

Sobre el videoclip

El joven barcelonés usa su trabajo para reflexionar sobre como percibimos las emociones en la actualidad, donde las relaciones entre personas, el concepto tiempo, la ansiedad o la depresión, están tan presentes en nuestro día a día.

El video guía una realidad a la que estamos acostumbrados, la aceptación del consumo de alcohol en el día a día. Y lo pinta como habitual entre amigos, siempre con una sonrisa y de fiesta. Hasta que las risas se convierten, en ocasiones, en una confrontación de voluntades.

Este variopinto cortometraje ha sido grabado por Nacho Gramos bajo la dirección de TheClicGames, contando de nuevo con el estudio de arte, Affaire, para el diseño gráfico.

Arnau – Percent

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!