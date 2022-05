Videoclip: Post Malone feat. Roddy Rich – «Cooped Up»

Post Malone ha estrenado el videoclip para de su reciente colaboración con Roddy Ricch, la canción Cooped Up, que estará incluida en su próximo disco Twelve Carat Toothache, que se publicará el 3 de junio a través de Republic.

En esta ocasión, se han puesto en manos del director Andre Bato, quien les sitúa en un lujoso apartamento sin paredes ni techo, acompañados de un grupo de bailarines vestidos de rojo y naranja.

Por si quieres conocer un poco mejor lo que esperar del nuevo trabajo de Malone, ya en noviembre presentó un primer single titulado One Right Now justo a The Weeknd.

Post Malone feat. Roddy Rich – Cooped Up

Sobre Post Malone

Post Malone es uno de los raperos más sugerentes y genuinos del momento. Aunque su sonido bebe del trap y del hip-hop sureño, en sus canciones siempre sobresalen una emoción, un trasfondo soul y una mirada pop absolutamente deslumbrantes. El cantante y productor neoyorquino es una fábrica imparable de hits, como "Congratulations" o "rockstar", pero además es el creador de una fórmula musical novedosa e impactante que ha estallado en discos como Stoney (2016). Dale al play y entenderás por qué todo el mundo habla de Post Malone.

Fuente: Apple Music

Discografía de Post Malone

Stoney (2016)

Beerbongs & Bentleys (2018)

Hollywood's Bleeding (2019)

Twelve Carat Toothache (2022)

