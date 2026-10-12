Después de ser madre por primera vez, Aluna se dio cuenta de que ya no sabía qué le daba placer. De ese agotamiento sale “Moaning”, el single que la británica publicó el 9 de octubre junto al productor de house neerlandés Jengi, con videoclip dirigido por Gracie Bellissimo. Llega después de “Houseboy” y “Misbehave”, sus otros singles de este año, y es la que más claramente abre una etapa nueva.

Ella misma lo cuenta sin adornos. Siguió volcando toda su energía en criar y en trabajar hasta tocar fondo, y en ese pozo el placer se le convirtió en una obsesión: tuvo que volver a pensar qué le gustaba y buscar pequeñas formas de recuperarlo. La tesis la resume en dos frases: «Hay muchas formas de que nos quiten el placer para después vendérnoslo en versiones artificiales. El placer es la nueva anarquía».

La música va por el camino corto. “Moaning” es un tema de club rápido y sin rodeos, con la voz de Aluna en primer plano y la producción de Jengi tirando hacia la pista. Nada de baladas de recuperación ni de confesiones al piano: la respuesta al bajón es la pista de baile. Tiene su lógica en alguien que lleva años reclamando su sitio en un género dominado por hombres que pinchan para otros hombres.

Nuestra lectura: es lo más directo que ha firmado desde que dejó atrás AlunaGeorge, y lo más interesante también. Durante años su voz fue el gancho de canciones ajenas (de Disclosure a DJ Snake, Flume o Kaytranada); aquí es la que pone el tema y la que decide de qué se habla. Que una canción de baile hable de maternidad y deseo a la vez sigue siendo raro, y la pista lo necesita más de lo que cree.

De momento no hay disco anunciado, pero el comunicado presenta “Moaning” como la puerta a su próximo capítulo, uno que mira a la maternidad, a su identidad y a una década larga peleándose con la industria del baile. Si el resto suena así de franco, será su trabajo más personal.

Aluna, de AlunaGeorge a su propio sello

Aluna Francis se dio a conocer a principios de la década pasada como la voz de AlunaGeorge, el dúo que formó con el productor George Reid y que puso su timbre agudo en “White Noise”, el éxito de Disclosure de 2013. En solitario publicó Renaissance (2020) y MYCELiUM (2023), editado en Mad Decent y lleno de invitados de la escena de baile global, de TSHA a Jayda G o Chris Lake. En 2021 fundó Noir Fever, sello, editorial y ciclo de fiestas para dar espacio a artistas negros y queer de la electrónica. “Moaning” lleva esa misma idea al terreno personal: si el placer también se reparte mal, ella empieza por recuperar el suyo.

▶ “Moaning” — Aluna y Jengi | 9 de octubre de 2026 | Single

¿Se puede hablar de maternidad y deseo en una canción hecha para la pista sin que suene a eslogan?

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