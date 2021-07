Amyl And The Sniffers bailan en el cementerio en el videoclip para “Security”

Poco a poco seguimos dejándonos conquistar por el punk de Amyl And The Sniffers, que como ya sabemos, lanzarán su nuevo disco Comfort To Me el próximo 10 de septiembre a través de Rough Trade Records.

Hoy vuelven con un nuevo single titulado Security que acompañan con un vídeo tan salvaje como su propia música. En este nuevo vídeo de la banda de Melbourne vemos a su líder y cantante Amy Taylor interpretando la canción mientras baila de forma frenética en un cementerio.

Dirigido por John Angus Stewart, es el segundo adelanto que disfrutamos de este trabajo tras el reciente Guided by Angels. Disfrútalo a continuación.