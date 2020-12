Architects acaban de publicar Black Lungs, segundo single extraído de su próximo álbum For Those That Wish To Exist, que saldrá a la venta el próximo 26 de febrero a través de Epitaph Records.

Se trata del segundo adelanto que escuchamos del que será el noveno trabajo de su discografía y primero desde Holy Hell en 2018 tras Animals, canción que publicaron el pasado mes de octubre.

No te pierdas a continuación el video musical dirigido por Jeb Hardwick para este Black Lungs.

ARCHITECTS – BLACK LUNGS (Videoclip)