Beabadoobee celebra el lanzamiento de su nuevo EP con el estreno del videoclip para “Cologne”

Beabadoobee lanza hoy su nuevo EP Our Extended Play, escrito y producido con Matty Healy y George Daniel de The 1975. La pareja pasó el principio del confinamiento con Bea y su banda en el campo de Oxfordshire el verano pasado, es la primera vez que Bea colabora estrechamente con otros, retrocediendo de su proceso típico para experimentar con nuevos estilos y sonidos musicales.

Para celebrar el lanzamiento, Beabadoobee comparte el video del nuevo sencillo Cologne, una autoproclamada “canción de amor sexy” que explora los sentimientos contradictorios y complejos de inseguridad, confianza en uno mismo y ruptura con la búsqueda de la validación de la autoestima en los demás. Del video, Bea agrega que “hacer el video musical de Cologne fue muy divertido, trabajé con The Rest, a quienes conocía por su trabajo con Slowthai. Queríamos hacer una película de acción con un montón de amigos, ¡así que eso fue lo que hicimos!”

Con el sencillo principal Last Day On Earth, lanzado a principios de este año, Our Extended Play captura un período de crecimiento artístico y descubrimiento personal para Beabadoobee; tanto su álbum debut Fake It Flowers como el puente que la lleva al siguiente paso en un viaje verdaderamente único y emocionante. “Este EP fue hecho de una manera realmente colaborativa durante una época en la que era muy difícil hacer eso y me siento muy afortunada de haberlo logrado con mi banda y Matty y George. Espero que pueda unir a la gente de alguna manera, de eso se tratan estas canciones, ese sentimiento de unión que ha estado perdiendo mucho en el último año. También se siente como un puente hacia lo que viene después”, dice Bea.