Beabadoobee ha publicado el vídeo lyric oficial de “Satellite”, la última pista de Pylon, su cuarto álbum de estudio (18 de septiembre de 2026, Dirty Hit / Interscope Records). La canción cierra el disco con una colaboración inesperada: la voz de Chino Moreno, cantante de Deftones, en los coros. El vídeo, subido al canal oficial de la artista en YouTube, muestra la letra completa mientras suena el tema.

“Satellite”: el momento más crudo de todo “Pylon”

“Satellite” arranca en el registro más frágil de Beabadoobee. Voz suave, casi susurrada, sobre una base minimalista. Después vira hacia un estribillo denso y distorsionado que empuja el tema hacia el rock alternativo más crudo. Ahí entra Chino, con coros discretos que refuerzan esa transición sin robarle protagonismo a la voz principal. Es el punto de mayor tensión sonora de todo el disco. Hasta ahora, Pylon se había movido entre el grunge de los noventa y el pop más íntimo, y “Satellite” confirma que ambos registros pueden convivir en una misma canción.

Otro nombre más en la lista de invitados de “Pylon”

La presencia de Chino Moreno no es una sorpresa aislada. Desde el anuncio del álbum se sabía que Pylon reunía un cartel de invitados poco habitual. Hayley Williams (Paramore), Brendan Yates (Turnstile), Evan Stephens Hall (Pinegrove), Matty Healy y George Daniel (The 1975) participan en el disco, y Shane Morgan (Title Fight) firma varios temas como coautor. Ahora se suma el propio Chino. Lo que faltaba era escuchar cómo sonaba exactamente su aportación, y “Satellite” responde a esa pregunta. Beabadoobee presentará estas canciones en directo en su primera gira de estadios arena. Arrancará por Estados Unidos y Canadá el mes que viene, antes de cruzar a Reino Unido y Europa en noviembre, con fechas en Glasgow, Cardiff, Manchester y una parada en el O2 de Londres.

Beabadoobee: del dormitorio filipino a los grandes escenarios

Detrás de Beabadoobee está Beatrice Kristi Ilejay Laus, nacida en Iloilo (Filipinas) y criada en Londres desde niña. Empezó grabando canciones de dormitorio que colgaba en YouTube con apenas 17 años. Dirty Hit la fichó tras escuchar sus primeras maquetas. Fake It Flowers (2020) la situó en el top 10 británico con su nostalgia noventera. Beatopia (2022) amplió su paleta con un mundo imaginario propio. This Is How Tomorrow Moves (2024), producido por Rick Rubin, le dio su primer número uno en Reino Unido. Por el camino ha colaborado también con Laufey, Cavetown y, este mismo año, con The Marías en “All I Did Was Dream Of You”. Con Pylon da un paso más hacia el grunge y las colaboraciones de peso, una evolución que “Satellite” culmina junto a Chino Moreno.

▶ “Satellite” — Beabadoobee | 18 de septiembre de 2026 | Dirty Hit / Interscope

¿Qué te parece este cruce entre el indie de Beabadoobee y la crudeza vocal de Chino Moreno? ¿Es “Satellite” el mejor cierre posible para “Pylon”?

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