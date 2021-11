Beaux presenta su nuevo EP con el single «Fall Forward»

Artista

Beaux

¿Por qué es noticia?

Beaux ha anunciado los detalles de su próximo EP memories written down, so I won’t forget them, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de noviembre a través de Dirty Hit. Además, ya podemos escuchar el single principal del EP, Fall Forward.

Sobre la canción

Sobre el single, afirma que : «escribí Fall Forward con Benjamin Francis Leftwich y Benji Gibson sobre ese sentimiento de querer salir con amigos y divertirse y eso, pero sin la motivación para salir de casa por no estar mentalmente preparado. En la canción, quería que mis amigos supieran que solo necesitaba algo de tiempo y que, con suerte, se quedarían».

Sobre el disco

Una mezcla ecléctica de canciones que se inclinan más que nunca por la musicalidad de Beaux, memories written down, so I won’t forget them, explora el mundo de las guitarras de bedroom pop, reflexiones relajadas sobre la vida y grandes momentos corales que señalan las más sinceras aspiraciones artísticas de Beaux.

Después de dos cautivadores sencillos de verano, it’s a landslide y guard down que mostraron la innegable competencia pop de Beaux (ambos defendidos con las mejores obras de pop nuevo en BBC Radio 1), memories written down, so I won’t forget them fue grabado en el estudio casero de Beaux y es su tercer EP, luego de a love letter to the moment spent outside, lanzado a principios de este año.

Beaux – Fall Forward

Tracklist del disco

1. a few years back in america



2. pretty little life



3. i’ve been loving you



4. i know where we should go (feat. Tinyumbrellas)



5. won’t you take me far?



6. the life i lead



7. i just need some time



8. fall forward

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!