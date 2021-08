Belly, the Weeknd y Nas estrenan videoclip para su colaboración en “Die for It”

Videoclip para: Die for It

Artista: Belly, the Weeknd y Nas

Pertenece a: El tema se incluye en See You Next Wednesday, el tercer álbum del rapero canadiense nacido en Palestina Ahmad Balshe, conocido profesionalmente como Belly.

Sobre la colaboración: No es la primera vez que The Weeknd colabora con Belly, y es que de hecho también participa en otro de los temas del disco, titulado Better Believe, en la que también escuchamos a Young Thug.

Por si quieres adentrarte más en este trabajo, también participan nombres como Gunna, Big Sean o Lil Uzi Vert,

¿Quién ha dirigido el videoclip? Ha sido dirigido por James Lareese, y ya lo podemos ver a continuación.

Sobre Belly

Ahmad Balshe, nacido el 7 de abril de 1984 y conocido profesionalmente como Belly, es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico canadiense nacido en Palestina. Su discografía hasta el momento incluye tres álbumes de estudio: The Revolution (2007), Immigrant (2018) y See You Next Wednesday (2021), así como 11 mixtapes.