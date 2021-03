Black Honey le da vida a “Back Of The Bar” y anuncia gira por UK

Black Honey le han dado vida a la canción Back Of The Bar con un interesante videoclip. Esta canción pertenece a su segundo álbum, Written and Directed, lanzado a través de Foxfive Records en 2021. A la vez, la banda anuncia una gira por Reino Unido que empezará en junio, y ya puedes comprobar las fechas al final del artículo.

Aunque la formación “de a cuatro” que lidera la ecléctica Izzy Baxter Philips ha lanzado multitud de EPs, solo cuenta con dos trabajos de larga duración: el álbum debut homónimo, que lanzó a través de Foxfive Records en 2018 y su segundo LP, Written and Directed, que lanzaron el pasado 19 de Marzo de este año 2021. Este segundo álbum ha tenido una gran acogida por parte de la crítica y el público, posicionándose rápidamente en lo alto de las listas de éxitos del Reino Unido.

Jugando con la mente

El video que mostramos más abajo pertenece a la canción Back Of The Bar, integrada dentro del segundo álbum de la banda británica. El film muestra a la líder del grupo, Izzy B. Philips, en diferentes escenas de un día a día que acaba en tragedia. Una inspiración en Quentin Tarantino que ella misma define con las siguientes palabras:

“Back Of The Bar es una especie de salto en el tiempo; a donde viajas con tu mente cuando estás solo, y cómo relatas los recuerdos de tu vida”. Y añade que ” es como las gafas teñidas de rosa para dejar atrás la tristeza”, haciendo referencia al sencillo.

Puedes ver el video q continuación… y no olvides echar un vistazo a las fechas de la gira, debajo del clip.

Calendario para la gira de Black Honey

Junio

24- Kingston, Banquet Pryzm. Con distancia social.

Septiembre

14- Leeds, Jumbo.

15- Preston, Action.

16- Southampton, Vinolo.

17- Marlborough, Sound Knowledge.

23- Brighton, Chalk.

Octubre

4- Portsmouth, Wedgewood Rooms.

5- Birmingham, The Castle Falcon.

7- Glasgow, St. Lukes.

8- Manchester, Academy 2.

9-Newcastle, Think Tank.

10- Leeds, Brudenell Social Club.

12-Cardiff, Club Ifor Bach.

13- Londres, Heaven.