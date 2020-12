Bombay Bicycle Club presentan su disco en directo con la grabación de “Always Like This”

Bombay Bicycle Club publican su nuevo álbum en directo, I Had The Blues But I Shook Them Loose – Live At Brixton, a través de Mmm… Records y Caroline International. La edición física (CD, vinilo y doble LP que incluye el álbum de estudio original) estará disponible el 18 de diciembre.

El álbum fue grabado en el concierto que la banda dio el 8 de noviembre de 2019 en Brixton Academy para celebrar el décimo aniversario de su álbum debut.

Coincidiendo con este lanzamiento, la banda también ha compartido un documental sobre el concierto y un nuevo videoclip que acompaña la versión en directo de Always Like This que incluye imágenes de los fans que grabaron durante el concierto.

Bombay Bicycle Club regresarán a Konk Studios, donde se grabó el álbum original, para una presentación en directo del álbum el 15 de diciembre. Las entradas para ver la actuación estarán disponibles aquí.

BOMBAY BICYCLE CLUB – ALWAYS LIKE THIS