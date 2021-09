Brian May viaja 30 años al pasado para tocar la guitarra consigo mismo en el videoclip de “Back to the Light”

Videoclip para: Back To The Light

Artista: Brian May

Pertenece a: La reedición que el guitarrista de Queen ha lanzado de su disco debut en solitario, Back to the Light, publicado en 1992, y que incluía canciones como esta Back To The Light, Too Much Love Will Kill You y Driven By You.

Sobre el videoclip: Para este videoclip, May se ha servido de la tecnología para viajar por el tiempo y entrar a una sala de conciertos donde se encuentra a él mismo y su banda de 1992 interpretando esta canción, antes de lanzarse a tocarla juntos al mismo tiempo que separados por 30 años de edad.